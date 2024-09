POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Samstag (14.09.2024) fand eine Spaziergängerin mit ihrem Hund einen Fressköder in der Rot-Kreuzstraße. Ihrem Hund ist nichts passiert. Gegen 12.45 Uhr war die Spaziergängerin in einer Grünanlage mit ihrem Hund spazieren. Hierbei bemerkte sie einen Fressköder und informierte die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt die ...

