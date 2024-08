POL-HAM: Einbruch in Fahrradgeschäft

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. August, an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Marinestraße wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt. Eine 21-jährige VW-Fahrerin aus Hamm wollte gegen 16:22 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße links in die Marinestraße in Fahrtrichtung Westen abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Hammer, der ...

mehr