Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. August, an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Marinestraße wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt. Eine 21-jährige VW-Fahrerin aus Hamm wollte gegen 16:22 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße links in die Marinestraße in Fahrtrichtung Westen abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Hammer, der die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Süden befuhr. Dieser kam mit seinem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich dabei schwer.

Er wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht, indem er stationär verblieb. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 10.500 Euro. (aj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell