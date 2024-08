Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Mercedes-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots)

Nachdem ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstag, 20. August, gegen 8.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Dortmunder Straße einen Schaltkasten beschädigte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Herringer Markt - zuvor machte er jedoch einer Zeugin ein dubioses Angebot.

Der 44-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz rückwärts gegen einen Schaltkasten und beschädigte diesen. Als er ausstieg und sich den Schaden ansah, sprach ihn eine Frau an, die den Unfall beobachtet hatte.

Um zu verhindern, dass die Frau die Polizei verständigt, bot er ihr einen Geldbetrag an. Als diese jedoch ablehnte, stieg er wieder in sein Fahrzeug, stellte es einfach am westlichen Ende des Parkplatzes ab und entfernte sich zu Fuß in Richtung Herringer Markt.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Unfallverursacher im Nahbereich zu Fuß antreffen. Der Grund für sein Angebot an die Unfallzeugin war schnell gefunden: Der 44-jährige Hammer führte sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille.

Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Bockum-Hövel und der Sicherstellung seines Führerscheins durfte der 44-Jährige die Wache wieder verlassen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell