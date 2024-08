POL-HAM: Zusammenstoß zwischen BMW und Fußgänger

Hamm-Pelkum (ots) - Leichte Verletzungen erlitt der 77-jährige Fahrer eines Honda bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 20. August, gegen 9.10 Uhr auf der Lohauserholzstraße. Der Mann aus Hamm war mit seinem Fahrzeug auf der Lohauserholzstraße in nördlicher Richtung unterwegs, als er ungebremst auf ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug einer Fahrschule auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 77-jährige ...

