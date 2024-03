Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Baustellencontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.03.2024, 18:30 Uhr und Freitag, 22.03.2024, 06:50 Uhr, hatte bislang unbekannte Täterschaft einen Bürocontainer auf einer Baustelle im Feuerwehrweg in Kenzingen aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Anschließend begab sich die Täterschaft in einen weiteren, unverschlossenen Container auf der Baustelle und entwendete aus diesem Container Schuhe und Bekleidungsstücke im Wert von etwa 400 Euro. Am aufgebrochenen Bürocontainer entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07644 9291-0. Rund um die Uhr steht auch das Polizeirevier Emmendingen für Hinweise zur Täterschaft unter 07641 582-0 zur Verfügung.

