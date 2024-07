LPI-EF: Einbruch auf drei Baustellen

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Dienstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Landkreis Sömmerda. Die Täter hatten einen Automaten in Kleinmölsen im Visier und machten sich an diesem zu schaffen. Mit einem unbekannten Sprengmittel brachen sie das Gerät auf. Im Anschluss schnappten sie sich die Zigaretten in noch unbekannter Menge und flüchteten. Die Polizei kam vor Ort und sicherte zahlreiche ...

