LPI-EF: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Erfurt (ots) - In der Mainzer Straße in Erfurt verschwand am vergangenen Wochenende ein Motorroller. Das Zweirad war auf einem Parkplatz abgestellt gewesen, als es in das Visier von Dieben geriet. Die Unbekannten brachen das Sicherheitsschloss auf und fuhren anschließend mit ihrer Beute und zweier Schutzhelme im Wert von über 11.000 Euro davon. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl Samstagabend und informierte die Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

