Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag hatten es Diebe auf einen Zigarettenautomaten in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten hatten sich dem Automaten im Ortsteil Frienstedt genähert und machten sich an der Verriegelung zu schaffen. Sie hebelten diese gewaltsam auf und schnappten sich den ersehnten Inhalt. Zigarettenpackungen und Bargeld in noch unbekannter Menge landeten in den Taschen der Diebe bevor diese flüchteten. Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber rückte die Polizei aus, um die Täter zu fassen. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

