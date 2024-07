LPI-EF: 12.000 Euro an Betrüger verloren

Erfurt (ots) - Am Freitag konnten zwei Ladendiebinnen in der Erfurter Innenstadt auf frischer Tat gestellt werden. Durch die Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten wurden weitere angegriffene Geschäfte ausfindig gemacht. Die 29-jährigen Damen entwendeten auf ihrem Beutezug Kleidung im Gesamtwert von 214,87 EUR. Das Diebesgut konnte nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.(LH) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

