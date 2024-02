Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240221.2 Glückstadt: Taschendiebstähle in Supermärkten

Glückstadt (ots)

Am Montag ist es in Glückstadt zu zwei Taschendiebstählen in unterschiedlichen Geschäften gekommen. Die Täter erbeuteten jeweils ein Portemonnaie, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr hielt sich ein 82-Jähriger bei Lidl in der Nordmarkstraße auf. Bei Betreten des Ladens trug der Mann seine Geldbörse in der Jackentasche. An der Kasse musste der Rentner dann feststellen, dass sein Portemonnaie mit 200 Euro verschwunden war. Eine verdächtige Person hatte der Senior während des Einkaufens nicht bemerkt.

Eine zweite Tat ereignete sich bei Aldi in der Wiebecke-Kruse-Straße gegen 17.30 Uhr. Hier erbeutete ein Dieb ebenfalls ein Portemonnaie von einer 38-Jährigen. Dieses enthielt allerdings glücklicherweise nur 10 Euro.

Hinweise zu den beiden Tagen nimmt die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell