POL-IZ: 240220.5 Hemmingstedt: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Brunsbüttel (ots) - Am Montagnachmittag hat eine Streife die Fahrt eines Mannes in Brunsbüttel beendet, weil dieser berauscht am Steuer saß. Ein Drogenvortest verlief positiv. Gegen 15.00 Uhr kontrollierten Beamte in der Albert-Schweitzer-Straße den Insassen eines Transporters. Auf Nachfrage gab der Mann an, zuletzt vor etlichen Jahren Marihuana konsumiert zu ...

mehr