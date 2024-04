Coesfeld (ots) - Auf der L551 in Nottuln, Appelhülsen kam es am heutigen Mittag (17.04.2024) gegen, 13.20 Uhr, in Höhe der Bauerschaft Kley, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte eine verletzte Personen in ein Krankenhaus. Der Rettungswagen war mit einer Person auf ...

