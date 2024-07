Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb stößt auf unerwarteten Widerstand

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen stieß ein Dieb in der Erfurter Innenstadt auf unerwarteten Widerstand. Der 20-Jährige stahl gegen 05:20 Uhr einen Rucksack von zwei Männern und flüchtete zunächst. Einer der beiden Geschädigten nahm jedoch die Verfolgung auf, stoppte den Täter und nahm den Rucksack wieder an sich. Der Langfinger setzte daraufhin ein Pfefferspray ein und stahl seinem Gegenüber das Handy. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich beide Kontrahenten gegenseitig verletzten. Der Täter flüchtete anschließend, kam aber nicht weit, da hinzugerufene Polizisten ihn stellen und vorläufig festnehmen konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck wieder in die Freiheit entlassen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell