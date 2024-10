Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Polizei begleitet Versammlung.

Lippe (ots)

Am Samstag (26.10.2024) begleitete die Polizei Lippe ab 14 Uhr, unterstützt von der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Bielefeld, eine politische Versammlung auf dem Rathausplatz und der Mittelstraße. Zunächst waren 150 Teilnehmer von der AfD angekündigt, nach polizeilicher Schätzung kamen letztendlich rund 50 Personen zur Versammlung. Parallel dazu fanden zwei Gegendemonstrationen statt, an denen jeweils etwa 50 Teilnehmer des Arbeitskreises gegen Nazis und der Partei "Die Partei" teilnahmen. In der Spitze waren schätzungsweise bis zu 120 Gegendemonstranten anwesend. Alle Versammlungen wurden im Vorfeld angezeigt, und es fanden Kooperationsgespräche mit den Versammlungsleitern statt. Beide Seiten äußerten ihre Positionen durch Redebeiträge und Sprechchöre, wobei die Situation insgesamt friedlich blieb und es zu keinen nennenswerten Vorfällen kam. Ein Teilnehmer der AfD-Versammlung wurde zeitweise von der Demonstration ausgeschlossen; gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde bei ihm eine Schutzbewaffnung sichergestellt, was ebenfalls eine Straftat nach dem Versammlungsrecht darstellt. Die Versammlung wurde gegen 16 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell