LPI-J: Böschung in Brand geraten

Weimar (ots) - Am Freitagabend befand sich ein 38-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Steubenstraße und steckte mehrere Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack. An der Kasse bezahlte er eine Flasche Bier und verließ den Kassenbereich. Er wurde durch einen Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert, zur Sachverhaltsklärung stehen zu bleiben. Dem kam er nach. Der Dieb hatte für den Einkaufsmarkt bereits ein Hausverbot. In seinem Rucksack konnten geringe Mengen ...

