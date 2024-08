Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet

Apolda (ots)

Am Freitag, 16.08.2024, 06:15, Uhr ereignete sich ein Unfall in Apolda, Herressener Straße, Karl-August-Straße. Der Fahrer eines KOM befuhr die Karl-August-Straße in Richtung Herressener Straße und wollte nach links abbiegen. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Herressener Straße aus der Alexanderstraße kommend. Beim Abbiegen übersah der Fahrer des KOM den BMW. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 5000,- Euro

