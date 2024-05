Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Autofahrerin erfasst ein 13-jähriges Mädchen in der Esborner Straße

Wetter (ots)

Schwer verletzt wurde ein 13-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Wetter. Am 14.05.2024 wurden die Kollegen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gerufen. Circa gegen 11:30 Uhr befuhr ein Linienbus die Esborner Straße und hielt an der Haltestelle "Kreuzweg", um dort Personen aussteigen zu lassen. Laut Angaben der Zeuginnen und Zeugen wollte ein 13-jähriges Mädchen hinter dem Bus die Straße überqueren. Dabei befuhr eine 55-jährige Hagenerin die Esborner Straße in die Gegenrichtung. Als das Mädchen die Straße betrat, erfasste der graue Opel der Unfallverursacherin sie und verletzte sie schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell