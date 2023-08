LPI-SHL: Kein Versicherungsschutz

Oberhof (ots) - Unbekannte Täter entwendeten Mittwochnachmittag Ski, welche in der Skihalle in der Tambacher Straße in Oberhof abgestellt waren. Der Geschädigte befand sich für etwa 10 Minuten im Wachsraum und musste bei seiner Rückkehr das Fehlen der Sportgeräte feststellen. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bis dato nicht. Zeugen die verdächtige Personen zur Tatzeit in der Skihalle oder in unmittelbarer Nähe beobachtet ...

