Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Baum geprallt

Apolda (ots)

Am Freitag, 16.08.2024, 09:10 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Pfiffelbach und Willerstedt. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Kraftrades BMW befuhr die Straße aus Pfiffelbach kommend. In der Am 17.08.2024, 07:00 Uhr kam es zum Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Obertrebra und Pfuhlsborn. Unmittelbar vor der Gemeinde Obertrebra kam der Fahrer eines Pkw Ford Transit von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Beim Unfall wurde der Fahrer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda verbracht. Dieser erlitt mehrere Prellungen und Schürfwunden. Am Pkw Ford Transit entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer stand während der Fahrt unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille

