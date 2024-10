Polizeidirektion Hannover

POL-H: 58-Jähriger hupt Fußgänger an und fährt ungebremst vorbei - Polizei sucht gefährdete Männer und Zeugen

Hannover (ots)

Zwei bislang unbekannte Fußgänger sind am Donnerstagnachmittag, 10.10.2024, im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald durch das Fahrverhalten eines 58 Jahre alten Fahrers eines VW Lupo gefährdet worden. Die beiden Männer wollten zuvor die Straße überqueren und mussten auf den Gehweg ausweichen, nachdem der 58-Jährige sie angehupt hatte und ungebremst an ihnen vorbeigefahren war.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt ereignete sich der Vorfall gegen 16:10 Uhr in der Einmündung Büttnerstraße/Schleswiger Straße im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald. Zwei Fußgänger wollten die Schleswiger Straße überqueren, als der 58-jährige Fahrer eines VW Lupo die Büttnerstraße in Richtung Vahrenwalder Straße befuhr. Der Fahrer hupte die Fußgänger energisch an und bog ohne zu bremsen in die Schleswiger Straße ein. Die Männer, die gerade dabei waren, die Straße zu überqueren, mussten auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision mit dem Fahrzeug des Hannoveraners zu vermeiden.

Eine in der Nähe befindliche Funkstreifenwagenbesatzung beobachtete den Vorfall. Auf einem Parkplatz in der Schleswiger Straße kontrollierten die Einsatzkräfte den 58-Jährigen. Der Fahrer zeigte sich uneinsichtig.

Nach Abschluss der Verkehrskontrolle versuchten die Polizeibeamten, die gefährdeten Fußgänger ausfindig zu machen. Diese hatten sich jedoch während der Kontrolle in Richtung Vahrenwalder Straße entfernt. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach gefährdeten Fußgängern oder Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

Der erste Fußgänger wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, er trug eine gelbe Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Sein Begleiter war ebenfalls etwa 35 Jahre alt und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie eine dunkle Hose.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, insbesondere die beiden Fußgänger, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell