Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Brakelsiek. E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag (26.10.2024) gegen 14 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau in ihrem DaimlerChrysler in Brakelsiek auf der Straße "Am Zollstock" in Fahrtrichtung Schieder. Auf Höhe des Ortsausgangsschildes kreuzte ein 19-jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg mit seinem E-Scooter die Fahrbahn, ohne auf den kreuzenden Fahrzeugverkehr zu achten. Er kollidierte mit dem von links kommenden Fahrzeug. Der E-Scooter-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell