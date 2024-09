POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unbekannter öffnet und durchsucht Autos

Neuhausen (ots) - Unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Neuhausen eingedrungen und hat Diebesgut an sich genommen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 23:30 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr, gewaltsam über ein Kellerfenster in das Innere des im nördlichen Ortsteil gelegenen ...

mehr