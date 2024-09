Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Serie von Diebstählen aus Gartenhäusern- Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Pforzheim (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montagmorgen und Dienstagfrüh in Pforzheim-Huchenfeld in mehrere Gartengrundstücke eingebrochen. Zwischen Montag, 02:00 Uhr und Dienstag, 09:45 Uhr gelangten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Täter durch das Aufbrechen mehrerer Gartentore und Durchtrennen der Zäune auf die Grundstücke der Schrebergartenanlage im Bechtemerweg. Im weiteren Verlauf wurde in die dortigen Gartenhütten gewaltsam eingedrungen und diverse Elektro- und Gartengeräte entwendet.

Der insgesamt entstandene Sachschaden sowie der Gesamtwert des Stehlguts liegt schätzungsweise im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizeiposten Tiefenbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, weitere mögliche Geschädigte oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

