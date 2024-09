POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Polizeibeamte finden Haschisch und Amphetamin bei mutmaßlichem Drogenhändler

Mühlacker (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag und Montag sind Diebe in eine Baustelle eingebrochen und haben Kabel im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entwendet. Die Täterschaft betrat in der Zeit zwischen Donnerstag, 12.09.2024 und Montag 23.09.2024 eine in der Vetterstraße befindliche Baustelle und nahm ...

