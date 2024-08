Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Offenbach - Streit im Straßenverkehr eskaliert - Zeugen gesucht

Landau/Offenbach (ots)

Am 27.08.2024 befuhr gegen 13:45 Uhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer die Rheinstraße stadtauswärts in Landau. Ein anderer PKW-Fahrer echauffierte sich aus nicht bekanntem Grund über die Fahrweise des 44-Jährigen. Nach einem Wortgefecht an der Kreuzung zur Queichheimer Brücke ging die Fahrt weiter nach Offenbach. An einer dortigen roten Ampel verließen beide Streithähne ihre Fahrzeuge und versuchten den Disput zu klären. Dies misslang, der bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer schlug und trat nach dem 44-Jährigen. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Auch soll es zu Beleidigungen gekommen sein. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

