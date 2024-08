POL-PDLD: Hagenbach - Brand von Heuballen an einem Reitgestüt

Annweiler (ots) - Am 27.08.24, gegen 10 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer BMW parkte in der Hauptstraße, an der ersten Brücke, in Annweiler. Ein hinter ihm geparktes Fahrzeug fuhr auf dessen Heck auf und beschädigte die Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls bitte bei der Polizei in Annweiler melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache ...

