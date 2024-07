Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradfahrerin gestürzt

Leubsdorf (ots)

Am Sonntagabend befuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin die B 42 aus Richtung Bad Hönningen kommend in Fahrtrichtung Linz. In Höhe Leubsdorf platze das Vorderrad des Motorrades und die Fahrerin kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht und musste ärztlich behandelt werden.

