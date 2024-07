LPI-SHL: Parfüm-Dieb erfolgreich

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter versuchten Dienstagmorgen um 05:17 Uhr den Kassenautomaten auf einem Parkplatz in der Straße "Am Mittleren Rasen" in Meiningen zu sprengen. Der Versuch misslang, sodass die Täter nicht an das Geld gelangten. Sie verursachten an dem Automaten allerdings erheblichen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der ...

mehr