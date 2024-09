Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Baucontainer aufgebrochen: Mehrere Baugeräte entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen letzte Woche Dienstag und diese Woche Montag in einen Container auf einem Baustellengelände in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 10.09.2024, 12:00 Uhr und Montag, 23.09.2024, 14:00 Uhr, auf die Baustelle an der Ecke Ebersteinstraße/Güterstraße und öffneten dort gewaltsam einen Lagercontainer. In der Folge entwendeten die Unbekannten mehrere Baugeräte sowie Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts liegt bei etwa 3.000 Euro. Der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell