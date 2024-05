POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 02. Mai 2024, in eine Doppelhaushälfte in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 13:50 bis 17:00 Uhr beschädigten sie ein Fenster des Hauses in der Stedinger Straße, zwischen Schönemoorer Straße und Dwostraße gelegen. Nachdem sie sich so Zugang zum Gebäude verschafft ...

