POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag, 02. Mai 2024, in eine Doppelhaushälfte in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 13:50 bis 17:00 Uhr beschädigten sie ein Fenster des Hauses in der Stedinger Straße, zwischen Schönemoorer Straße und Dwostraße gelegen. Nachdem sie sich so Zugang zum Gebäude verschafft hatten, durchwühlten sie die Wohnräume und entwendeten Schmuck.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

