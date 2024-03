LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Personen: Wo sind Xenia Fries und Charlott Stichling?

Nordhausen (ots) - Am 16.03. zur Mittagszeit verließ eine männliche Person den Deichmann in der Landgrabenstraße in Nordhausen ohne die Schuhe zu bezahlen, die er bei sich trug. Bei der Nacheile durch die Angestellten konnte der Mann nicht aufgehalten werden. Der Täter konnte als ca. 35-jähriger, 165 cm großer, südländisch aussehender, drei Tage Bart tragender Mann beschrieben werden. Zudem war er dunkel gekleidet und trug ein schwarzes Basecap. Auffallend sei die ...

