Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Großbrand in Gewerbegebiet - Rauchwolke zieht über Ratinger Stadtgebiet

Ratingen (ots)

Ratingen-Tiefenbroich, Am Westbahnhof, 14:16 Uhr, 31.07.24

Um 14:16 Uhr wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Standortes Tiefenbroich zu einer Rauchentwicklung aus einem Gewerbebetrieb alarmiert. Auf der Anfahrt war über dem Objekt eine starke Rauchentwicklung auszumachen, sodass de Einsatzleiter sofort weitere Einheiten nachalarmierte. Beim Eintreffen stand ein Teil eines aus mehreren Gewerbebetrieben bestehenden Komplexes bereits in Vollbrand. Der Brand dehnte sich immens schnell auf die benachbarten Betriebe aus. Umgehend wurden sechs Rohre, zwei davon über Drehleiter, und ein Werfer zum Einsatz gebracht. Durch den massiven Löschangriff konnte verhindert werden, dass der Brand sich auf eine benachbarte Papierfabrik ausbreiten konnte. Allerdings wurden mehrere Betriebe in dem Komplex ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Wegen des Brandes kam es neben Verkehrsbehinderungen auch Problemen mit der Stromversorgung, da auch zwei große Trafos der Stadtwerke direkt betroffen waren.

Die Nachlöscharbeiten werden sich noch weitere Stunden hinziehen. Problematisch war die schwüle Witterung, die die ohnehin anstrengenden Löscharbeiten noch erschwerten. Die erschöpften Kräfte werden derzeit durch frische Einheiten ersetzt. Mit einer Drohne der Feuerwehr Velbert wird aktuell nach Glutnestern gesucht.

Im Einsatz sind zur Zeit die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Tiefenbroich, Mitte, Lintorf und Breitscheid, sowie Kräfte aus Velbert und Mettmann.

