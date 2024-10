Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2024, in der Zeit von 8.45 Uhr bis 16.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße in 56428 Dernbach mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW morgens auf dem Parkplatz, um zu ihrer Arbeitsstätte zu gehen. Als sie nach Feierabend zu ihrem PKW zurückkam, bemerkte sie mehrere Beschädigungen im Bereich des Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher befand sich jedoch nicht mehr vor Ort. Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

