Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 11-Jähriger beraubt.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße wurde ein 11-Jähriger am Dienstagnachmittag (29.10.2024) um etwas Bargeld beraubt. Der Junge befand sich gegen 16 Uhr mit seinem Roller in Höhe der Unterführung, als zwei maskierte Jugendliche auf ihn zukamen und ihn zunächst herum schubsten. Während einer die Arme des Jungen festhielt, durchsuchte der andere Täter anschließend seine Jackentaschen nach Wertgegenständen. Die Jugendlichen entwendeten eine geringe Summe Bargeld, schubsten den 11-Jährigen zur Seite und flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Eichenallee. Die Täter sprachen nicht Deutsch. Bei den Rädern soll es sich um ein schwarz-weißes und ein schwarz-orangenes Mountainbike handeln. Der Junge aus Lage blieb unverletzt und wandte sich im Anschluss an die Polizei. Wer Hinweise zum Raub geben kann, informiert bitte telefonisch unter 05231 6090 das Kriminalkommissariat 6.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell