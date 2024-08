Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fußballbegegnung 1. FC Magdeburg - FC Schalke 04: Resümee der Bundespolizei

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 25. August 2024 fand um 13:30 Uhr die Fußballspielbegegnung des 1. FC Magdeburg und dem FC Schalke 04 in der Avnet-Arena in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts statt. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen war die Bundespolizei verstärkt im Einsatz, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine freundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Fußballspiel zu ermöglichen.

Insgesamt 870 FC Schalke 04 Sympathisanten nutzten die Züge der Deutschen Bahn. 1.500 Heim-Fans kamen bahnseitig in Magdeburg an.

Im Rahmen der Anreisephase kam es am Bahnhof Helmstedt zu einem polizeilichen Einsatz. Beim Halt eines Intercitys, welchen circa 560 Fußballsympathisanten des FC Schalke 04 nutzten, stiegen Teile der Gruppierung gegen 10:35 Uhr aus, vermummten und maskierten sich und stiegen anschließend wieder in selbigen Zug ein. Laut ersten Erkenntnissen sollen sie zudem Schutzbewaffnung mitgeführt und sich womöglich auf eine Drittortauseinandersetzung vorbereitet haben. Unter Begleitung von Einsatzkräfte der Bundespolizei fuhr der relevante Zug, mit zeitlicher Verspätung, in Richtung Magdeburg-Herrenkrug weiter. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden über 180 Sturmhauben, 80 Mund-/ Zahnschutze, Handschuhe und Taschenmesser durch die Einsatzkräfte aufgefunden.

Aufgrund der versuchten/geplanten Drittortauseinandersetzung wurden in Magdeburg Herrenkrug durch Kräfte der Landes- und Bundespolizei bei allen Schalker Fans aus dem betroffenen Zug die Identität festgestellt und diese durchsucht. Hierbei wurde eine Vielzahl an Fanaufklebern und zur Vermummung geeignete Textilien sowie ein Kartenmesser bei Männern im Alter von 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 33 fest- und sichergestellt sowie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach erfolgter Gefährdungsansprache wurde durch die Landespolizei ein Betretungsverbot für das Stadtgebiet Magdeburg erlassen. Die überprüften Fans nutzten gegen 17:10 Uhr einen Intercity von Magdeburg-Herrenkrug in Richtung Hannover. Die Fans wurden bei ihrer Rückreise durch Einsatzkräfte der Bundespolizei begleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell