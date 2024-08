Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 16-Jähriger hält sich unerlaubt im Gleis auf, zerstört Scheibe eines Snackautomaten mittels Schottersteins und hat Messer dabei

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 23. August 2024 nahmen Bundespolizisten im Rahmen der Bestreifung des Hauptbahnhofes Halle (Saale) gegen 02:10 Uhr Schlaggeräusche auf eine Verglasung wahr und begaben sich sofort in Richtung der Geräuschkulisse. Am Treppenaufgang zum Bahnsteig 2/3 konnte festgestellt werden, dass die Scheibe des Snackautomaten mit einem Stein, welcher noch neben dem Automaten aufzufinden war, be-schädigt wurde. Nach Sichtung der Überwachungskameras konnte er-mittelt werden, dass zuvor ein junger Mann auf den besagten Bahnsteig ging, einen Schotterstein aus dem Bahngleis holte und wieder in Richtung des Snackautomaten lief. Anschließend schlug er unvermittelt auf die Scheibe des Apparates ein und wählte anschließend die lebensgefährliche Abkürzung über die Bahngleise zum Bahnsteig 1. In der Haupthalle des Bahnhofes konnte er mit Unterstützung von Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn gestellt werden. Zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurde er zum nahegelegenen Bundespolizeirevier gebracht. Bei seiner Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte zudem ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 6,5 Zentimetern in seiner Jackentasche fest und im Weiteren gemeinsam mit dem aufgefundenen Schotterstein sicher. Die Erziehungsberechtigte des 16-jährigen Ukrainers wurde kontaktiert und holte ihren Sohn aus den Diensträumen ab. Er erhält unter anderem Anzeigen wegen Diebstahls mit Waffen, besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch und des widerrechtlichen in der Waffenverbotszone geführten Messers sowie des unerlaubten Aufenthaltes in den Bahngleisen.

