Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Leichtverletztes Kind nach Zusammenstoß mit Auto

Warendorf (ots)

Ein 11-jähriges Kind ist am Mittwoch (12.06.2024, 16.15 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Sassenberg leicht verletzt worden.

Ein 70-jähriger Sassenberger fuhr auf der Reckstraße Richtung Klingenhagen. Aufgrund einer eingeschränkten Sicht, sei der Mann in seinem Auto langsam an die Kreuzung herangefahren. Als er in den Klingenhagen abbog, stieß er mit einem von rechts kommenden 11-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad zusammen. Dieser hatte die Straße Klingenhagen kurz vorher an der Ampel überquert und fuhr den Radweg in entgegengesetzter Richtung bis zur Einmündung Reckstraße.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Jungen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, eine hinzugerufene Erziehungsberechtigte begleitete ihn.

Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell