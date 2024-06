POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (09.06.2024, 11.45 Uhr) und Montag (10.06.2024, 08.00 Uhr) in das Vorzelt eines Imbisswagens in Warendorf an der Splieterstraße eingebrochen. Hier brachen sie die Schlösser zweier Kühlschränke auf, stahlen diverse Getränkeflaschen und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

