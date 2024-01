Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Mehrere lebende Gänse entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.01.2024, gegen 10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann aus einem Gehege eines landwirtschaftlichen Anwesens, in der Endinger Straße in Riegel, insgesamt 9 lebende Gänse.

Der Mann, welcher bei der Tatausführung überrascht und beobachtet werden konnte, flüchtete mit einem weissen Kastenwagen mit Emmeninger Zulassungskennzeichen. Er soll in Begleitung eines zweiten, jüngeren Mannes gewesen sein.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- mindestens 60 Jahre alt - trägt Glatze - bekleidet mit beige/brauner Arbeitskleidung - mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person geben können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell