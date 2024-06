Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Polizeieinsatz endet mit Gewahrsam - mehrere Personen vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Der schnellen, guten und zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen Zeugen und Polizei ist es zu verdanken, dass am Mittwoch (12.06.2024, circa 14.20 Uhr) ein Gruppe Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnte.

Die drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren stehen im Verdacht für mindestens zwei Autoaufbrüche am Mittwochmorgen verantwortlich zu sein (nach aktuellem Stand, 12.06.2024, 14.45 Uhr).

Ein Zeuge hatte am Morgen eine Gruppe beobachtet, wie sie ein Auto in der Gersteinstraße in Ahlen aufbrach und anschließend in einem grauen Auto mit Dortmunder Städtekennung flüchtete.

Auch in Everswinkel-Alverskirchen beobachtete eine Zeugin, wie mehrere Männer versuchten in ihr Auto an der Straße Wettendorf einzubrechen. Als sie die Gruppe ansprach, flüchtete diese in dem grauen Auto mit Dortmunder Städtekennung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten die Beamten unter anderem durch Sendenhorst, Roland nach Oelde. Hier wurde das Auto durch die Polizisten gegen 13.20 Uhr in der Fürstenbergstraße festgestellt. Nachdem der Fahrer des Pkw während seiner Fahrt in die Einbahnstraße beschleunigte und anschließend wieder rückwärts setzte um zu flüchten, beschädigte er mindestens einen Pkw und eine Mauer, bis er anschließend stehen blieb.

Die Beamten nahmen die fünf Insassen des Autos vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam, auch der Pkw wurde sichergestellt. Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

