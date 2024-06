Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht nach Unfall durch verlorene Ladung

L151 Gemarkung Waldrach (ots)

Am Montag, den 10.06.2024 gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L151 zwischen den Anschlussstellen Mertesdorf und Thomm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Lkw die L151 in Richtung Hermeskeil und verlor teilweise Ladung. Durch die herabfallende Ladung wurde ein Pkw im Gegenverkehr beschädigt. Zeugen, die insbesondere Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (06502-91570).

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell