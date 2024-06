POL-PDTR: Diverse Fahrzeuge unzulässig verändert

Schweich (ots) - In der Zeit von Montag, 10.06.2024, 21:30 Uhr und 11.06.2024, 08:00 Uhr wurde in der Oberstiftstraße in Schweich ein Anhänger mit Planenaufbau der Marke Humbaur entwendet. Der Anhänger war mit alten Fenstern beladen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Hängers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung ...

