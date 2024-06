POL-PDTR: Anhänger mit alten Fenstern entwendet

Konz (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 07.06.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 10.06.2024, 09:00 Uhr, die Außenwand eines Optikerladens "Am Markt" in Konz, mit weißer Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel.-Nr.: 06501/9268-0 in ...

mehr