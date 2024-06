POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Scheune

Hermeskeil (ots) - Am Montag, den 10.06.2024, kam es auf der B407 während der Fahrt auf Höhe der ED-Tankstelle in Kell am See um ca. 13:15 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund von zuvor gelösten Radmuttern. Noch bislang unbekannte Täter lösten vermutlich im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl Schule in Hermeskeil alle vier Radmuttern am Rad des betroffenen ...

mehr