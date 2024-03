POL-PPRP: Rauchentwicklung am Dach eines Mehrfamilienhauses

Ludwigshafen - Nord (ots) - Am Samstag den 23.03.2024 zwischen 21:00 Uhr und 23:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Bürgerstraße in Ludwigshafen ein. Hierbei wurde die Wohnungseingangstür aufgehebelt und Schmuck im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Die Geschädigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Zeugenhinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder des Tatgeschehens ...

mehr