POL-LIP: Bad Salzuflen. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Mittwoch (30.10.2024) zwischen 15.45 und 20.30 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Hellrüsche" ein und verwüsteten anschließend einige Räume im Inneren. Augenscheinlich hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um ins Haus zu gelangen. Mehrere Schränke und Kommoden wurden anschließend geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Die Täter flüchteten im Anschluss ...

