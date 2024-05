Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfälle mit Verletzten in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Mal hat es am Mittwoch in der Pariser Straße gekracht. Bei beiden Unfällen wurden Personen verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Zunächst kam es gegen 11 Uhr zu einem sogenannten "Alleinunfall". Ein 19-jähriger Fahrradfahrer fuhr Richtung Stadtmitte, als er in Höhe der Hausnummer 201 die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der Mann stürzte und zog sich hierbei Verletzungen im Gesicht zu. Nachdem der Rettungsdienst den Biker verarztet hatte, brachte er ihn, zwecks weiteren Untersuchungen, in ein Krankenhaus.

Am Abend krachten dann zwei Autos ineinander. Laut den bisherigen Ermittlungen fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Tesla in der Pariser Straße Ecke Kennelstraße über eine Kreuzung und das, obwohl die Ampel rot zeigte. Eine 26-jährige Fahrerin bog mit ihrem Opel gerade von der Mühlstraße kommend in die Straße ein und stieß hierbei gegen den Tesla. Ihren Angaben zufolge, wäre sie bei Grün über die Ampel gefahren. Die 36-jährige Unfallverursacherin und ihr neun Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Rettungswagen brachte auch hier die Beteiligten im Anschluss in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

