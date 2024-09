Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag (31.08.2024) nach einem Verkehrsunfall in der Bludenzer Straße davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 12.05 Uhr in der Bludenzer Straße Richtung Stuttgarter Straße. Auf Höhe der Hausnummer 21 streifte er einen geparkten Ford Kuga. Anschließend stieg er kurz aus, schaute sich seine Schäden an und fuhr dann in unbekannte Richtung weg. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß. Er hatte gebräunte Haut und trug ein weißes Poloshirt mit der Aufschrift Playboy. Er war mit einem schwarzen Audi A4 oder A6 Kombi mit Stuttgarter Zulassung unterwegs. Der Schaden am Ford beträgt nach ersten Schätzungen rund 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell